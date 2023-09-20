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20 вересня 2023, 11:58 Читать на русском

«Мінфін» розіграє 10 квитків на конференцію «Жити на відсотки» серед нових вкладників «Бонус до депозиту»

З 20 вересня по 4 жовтня інвестиційно-фінансовий портал «Мінфін» проводитиме розіграш 10 квитків на конференцію «Жити на відсотки» серед нових учасників акції «Бонус до депозиту».

З 20 вересня по 4 жовтня інвестиційно-фінансовий портал «Мінфін» проводитиме розіграш 10 квитків на конференцію «Жити на відсотки» серед нових учасників акції «Бонус до депозиту».

Умови акції

В акції беруть участь нові депозитні вклади, розміщені на умовах акції «Бонус до депозиту».

Як взяти участь

Для участі в цій Акції необхідно:

  • Подати заявку на участь на сторінці акції. Період дії заявки 30 календарних днів.
  • У період дії заявки розмістити депозит в обраному банку з дотриманням умов акції «Бонус до депозиту».
  • Заповнити форму підтвердження відкриття депозиту на сторінці підтвердження.

В акції не беруть участь депозити:

  • оформлені після закінчення періоду дії акції;
  • оформлені до дати подання заявки у відповідній формі на сторінці акції;
  • підтверджені на сторінці підтвердження до початку періоду дії цієї акції;
  • не підтверджені учасником акції на сторінці підтвердження під час дії цієї акції.

Акція проводиться на території України за виключенням анексованих та тимчасово непідконтрольних територій України та А Р Крим.

Призовий фонд

10 онлайн білетів на конференцію «Жити на відсотки» яка відбудеться 18 листопада 2023 р. Переможців буде визначено методом випадкового комп'ютерного підбору за допомогою сервісу https://www.random.org/, переможці отримає на пошту дані для реєстрації на конференції.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
kadaad1988
kadaad1988
20 вересня 2023, 13:16
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Жить на проценты можно было до прихода к власти парашенка, сейчас проценты по вкладам ниже инфляции в три раза…
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