З 20 вересня по 4 жовтня інвестиційно-фінансовий портал «Мінфін» проводитиме розіграш 10 квитків на конференцію «Жити на відсотки» серед нових учасників акції «Бонус до депозиту».
«Мінфін» розіграє 10 квитків на конференцію «Жити на відсотки» серед нових вкладників «Бонус до депозиту»
Умови акції
В акції беруть участь нові депозитні вклади, розміщені на умовах акції «Бонус до депозиту».
Як взяти участь
Для участі в цій Акції необхідно:
- Подати заявку на участь на сторінці акції. Період дії заявки 30 календарних днів.
- У період дії заявки розмістити депозит в обраному банку з дотриманням умов акції «Бонус до депозиту».
- Заповнити форму підтвердження відкриття депозиту на сторінці підтвердження.
В акції не беруть участь депозити:
- оформлені після закінчення періоду дії акції;
- оформлені до дати подання заявки у відповідній формі на сторінці акції;
- підтверджені на сторінці підтвердження до початку періоду дії цієї акції;
- не підтверджені учасником акції на сторінці підтвердження під час дії цієї акції.
Акція проводиться на території України за виключенням анексованих та тимчасово непідконтрольних територій України
Призовий фонд
10 онлайн білетів на конференцію «Жити на відсотки» яка відбудеться 18 листопада 2023 р. Переможців буде визначено методом випадкового комп'ютерного підбору за допомогою сервісу https://www.random.org/, переможці отримає на пошту дані для реєстрації на конференції.
Джерело: Мінфін
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