«Мінфін» розіграє 10 квитків на конференцію «Жити на відсотки» серед нових вкладників «Бонус до депозиту»

З 20 вересня по 4 жовтня інвестиційно-фінансовий портал «Мінфін» проводитиме розіграш 10 квитків на конференцію «Жити на відсотки» серед нових учасників акції «Бонус до депозиту».

Умови акції

В акції беруть участь нові депозитні вклади, розміщені на умовах акції «Бонус до депозиту».

Як взяти участь

Для участі в цій Акції необхідно:

Подати заявку на участь на сторінці акції. Період дії заявки 30 календарних днів.

У період дії заявки розмістити депозит в обраному банку з дотриманням умов акції «Бонус до депозиту».

Заповнити форму підтвердження відкриття депозиту на сторінці підтвердження.

В акції не беруть участь депозити:

оформлені після закінчення періоду дії акції;

оформлені до дати подання заявки у відповідній формі на сторінці акції;

підтверджені на сторінці підтвердження до початку періоду дії цієї акції;

не підтверджені учасником акції на сторінці підтвердження під час дії цієї акції.

Акція проводиться на території України за виключенням анексованих та тимчасово непідконтрольних територій України та А Р Крим .

Призовий фонд

10 онлайн білетів на конференцію «Жити на відсотки» яка відбудеться 18 листопада 2023 р. Переможців буде визначено методом випадкового комп'ютерного підбору за допомогою сервісу https://www.random.org/, переможці отримає на пошту дані для реєстрації на конференції.