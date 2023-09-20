Портфель авальованих ПУМБ векселів досяг позначки у 850 млн грн

Портфель авальованих Першим Українським Міжнародним Банком (ПУМБ) векселів склав рекордні 850 мільйонів гривень, а сукупний приріст у порівняні з попереднім періодом становив більше 30%. Банк незмінно залишається одним з лідерів на ринку вексельних операцій та за оновленими показниками посідає друге місце серед банків за їхнім обсягом.

Портфель виданих ПУМБ авалів умовно можна поділити на дві групи — «податкові» та «агро» векселі. Левову частку портфелю складають саме векселі надані агровиробникам для придбання та оплати основних засобів, що потрібні їм для проведення посівної кампанії. Послуга з авалю таких векселів вже багато років дозволяє як невеликим фермерським господарствам, так і великим агрохолдингам легко розраховуватися на умовах відстрочки платежу з дистриб’юторами провідних мультинаціональних компаній, постачальниками насіння, добрив та засобів захисту рослин. Використовуючи вексельну схему розрахунку, аграріям надається можливість профінансувати весняні закупівлі до 100% від вартості товару, а погашати їх восени. При цьому для покупця це є навіть вигідніше, адже вартість операції авалювання векселя коштує в 5−6 разів дешевше за стандартний банківський кредит.

Нагадаємо, сьогодні ПУМБ співпрацює з великою кількістю міжнародних виробників насіння і ЗЗР («Syngenta», «BAYER», «SUMI AGRO», «BASF», «LIDEA» та іншими), які активно використовують в розрахунках авальовані банком векселі, що тільки пожвавлює інтерес у аграріїв до цього інструменту.

Детальніше ознайомитись з послугою авалювання можна за посиланням.