Складність майнінгу біткоїна оновила історичний максимум: що нового на криптовалютному ринку

«Дочка» найбільшої інвестиційної компанії Японії запустить біткоїн-фонд

Мета фонду — надання економічно ефективного та безпечного рішення для довгострокових інвестицій у біткоїн. Очікується, що надалі Laser Digital представить низку інших продуктів у сфері цифрових технологій.

Забезпечуватиме збереження активів фонду компанія Komainu, яка надає регульоване кастодіальне рішення для інституційних криптоінвесторів.

Складність майнінгу біткоїна оновила історичний максимум

Внаслідок чергового перерахунку складність майнінгу біткоїна зросла на 5,48%. Показник оновив максимум на позначці 57,12 T.

Середній хешрейт за період попередньої зміни значення склав 423,22 EH/s. Діапазон між блоками становив 9,5 хвилин.

За даними Glassnode, 17 вересня згладжений 7-денний ковзний середній показник досяг максимуму в 423,4 EH/s. Після цього він скоригувався до позначки 422,2 EH/s.

Circle випустила стейблкоїн USDC на Polkadot

Компанія Circle випустила стейблкоїн USDC на базі парачейна Asset Hub від Polkadot.

«Інтеграція не тільки підвищить ліквідність, а й полегшить інституційний доступ до екосистеми», — заявили розробники.

За їхніми словами USDC готовий до використання і в інших парачейнах через протокол XCM.

Команда Polkadot також повідомила про інтеграцію стейблкоїну з різними проектами екосистеми, включаючи Centrifuge, HydraDX та Moonbeam.

USDC — другий по капіталізації стейблкоїн сегмента. Його сукупна ринкова вартість перевищує $26 млрд.

Ethereum-розробники представили новий стандарт безпеки смарт-контрактів

Група розробників запропонувала стандарт ERC-7512, спрямований на підвищення безпеки смарт-контрактів Ethereum шляхом додаткової внутрішньомережевої перевірки їхнього аудиту.

ERC-7512 дозволить ретельно аналізувати результати аудиту смарт-контракту. Наразі перевірки проводяться командами вручну без підтвердження їхньої автентичності в мережі.

Новий стандарт також дозволить створити внутрішньомережну систему репутації для довірених аудиторів децентралізованих програм.