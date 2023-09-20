Складність майнінгу біткоїна оновила історичний максимум: що нового на криптовалютному ринку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

20 вересня 2023, 12:26 Читать на русском

Складність майнінгу біткоїна оновила історичний максимум: що нового на криптовалютному ринку

Laser Digital Asset Management, дочірнє підприємство японської інвестиційної компанії Nomura, запускає фонд доступу інституційних клієнтів до цифрових активів.

«Дочка» найбільшої інвестиційної компанії Японії запустить біткоїн-фондLaser Digital Asset Management, дочірнє підприємство японської інвестиційної компанії Nomura, запускає фонд доступу інституційних клієнтів до цифрових активів.
Фото: pixabay.com

«Дочка» найбільшої інвестиційної компанії Японії запустить біткоїн-фонд

Мета фонду — надання економічно ефективного та безпечного рішення для довгострокових інвестицій у біткоїн. Очікується, що надалі Laser Digital представить низку інших продуктів у сфері цифрових технологій.

Забезпечуватиме збереження активів фонду компанія Komainu, яка надає регульоване кастодіальне рішення для інституційних криптоінвесторів.

Складність майнінгу біткоїна оновила історичний максимум

Внаслідок чергового перерахунку складність майнінгу біткоїна зросла на 5,48%. Показник оновив максимум на позначці 57,12 T.

Середній хешрейт за період попередньої зміни значення склав 423,22 EH/s. Діапазон між блоками становив 9,5 хвилин.

За даними Glassnode, 17 вересня згладжений 7-денний ковзний середній показник досяг максимуму в 423,4 EH/s. Після цього він скоригувався до позначки 422,2 EH/s.

Circle випустила стейблкоїн USDC на Polkadot

Компанія Circle випустила стейблкоїн USDC на базі парачейна Asset Hub від Polkadot.

«Інтеграція не тільки підвищить ліквідність, а й полегшить інституційний доступ до екосистеми», — заявили розробники.

За їхніми словами USDC готовий до використання і в інших парачейнах через протокол XCM.

Команда Polkadot також повідомила про інтеграцію стейблкоїну з різними проектами екосистеми, включаючи Centrifuge, HydraDX та Moonbeam.

USDC — другий по капіталізації стейблкоїн сегмента. Його сукупна ринкова вартість перевищує $26 млрд.

Ethereum-розробники представили новий стандарт безпеки смарт-контрактів

Група розробників запропонувала стандарт ERC-7512, спрямований на підвищення безпеки смарт-контрактів Ethereum шляхом додаткової внутрішньомережевої перевірки їхнього аудиту.

ERC-7512 дозволить ретельно аналізувати результати аудиту смарт-контракту. Наразі перевірки проводяться командами вручну без підтвердження їхньої автентичності в мережі.

Новий стандарт також дозволить створити внутрішньомережну систему репутації для довірених аудиторів децентралізованих програм.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами