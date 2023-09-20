Ринки знижуються напередодні рішення щодо відсоткових ставок у США: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США знизилися у вівторок

S&P 500 та високотехнологічний Nasdaq втратили 0,2%, а індекс Dow Jones знизився на 0,3%.

Настрої на Уолл-стріт були стримані напередодні рішення Федеральної резервної системи США за процентними ставками, яке буде оголошено вже сьогодні.

Більшість учасників ринку очікує, що американський регулятор збереже ставки без змін.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону знижуються слідом за Уолл-стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,7%, японський Nikkei впав на 0,5%, південнокорейський Kospi скоротився на 0,3%, сінгапурський STI подешевшав на 0,2%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 0,3% та 0,7% відповідно.

Інвестори в регіоні стурбовані зростаючими цінами на нафту, які можуть призвести до подальшого зростання інфляції у світі. Висока інфляція, своєю чергою, змусить регуляторів багатьох країн утримувати відсоткові ставки високому рівні протягом багато часу.

Китай залишив процентні ставки в країні без змін

Базові ставки в Китаї за однорічними та п'ятирічними кредитами залишилися на рівні 3,45% та 4,20% відповідно, що відповідає очікуванням аналітиків.

Центральний банк Китаю залишив відсоткові ставки без змін на тлі нових ознак відновлення другої за величиною економіки світу, а також ослаблення юаня.

На думку експертів, економічні дані з Китаю, ймовірно, продовжать покращуватись у четвертому кварталі 2023 року, а ефект низької бази забезпечить зростання ВВП більш ніж на 5% за підсумками року.

Криза в секторі нерухомості Китаю впливає на перспективи економічного зростання Азії

На думку експертів з Азіатського банку розвитку (АБР), криза в китайському секторі нерухомості спричиняє ризик погіршення економічної ситуації в регіоні.

На цьому тлі в АБР змінили прогноз зростання країн Азії, що розвиваються, на 2023 рік, знизивши його до 4,7% з 4,8%, прогнозованих у липні.

В Азіатському банку розвитку також зазначили, що хоча економічне зростання в Азії досі було стійким, а інфляційний тиск у регіоні знижується, урядам азіатських країн необхідно проявляти пильність щодо багатьох проблем, включаючи питання продовольчої безпеки.

Тим часом в АБР очікують, що за підсумками 2023 року інфляція в країнах Азії, що розвиваються, знизиться до 3,6% порівняно з 4,4% роком раніше і продовжить сповільнюватися до 3,5% у 2024 році.

Wedbush: у 2024 році акції технологічних компаній США продовжать зростати

На думку аналітиків із Wedbush Securities, зростання IT-сектору США продовжиться на тлі подальшого різкого збільшення витрат на штучний інтелект.

Експерти з американської інвестиційної компанії очікують, що до кінця цього року акції технологічних компаній також продовжать зростати завдяки новому, бичачому ринку для IT-сектору.

Зростання відбуватиметься незважаючи на короткострокову увагу Уолл-стріт до ФРС США, яка, ймовірно, перейде до циклу зниження відсоткових ставок вже у 2024 році, вважають у Wedbush Securities.