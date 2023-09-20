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Змінити мову на русский

20 вересня 2023, 11:10 Читать на русском

Бики VS Ведмеді. Відмінності двох інвестиційних стратегій: де можно більше заробити

Сучасний світ інвестицій змінюється з кожним днем. Тепер інвестування стало доступним не лише для професійних інвесторів та аналітиків, а й для звичайних людей. Інновації та нові технології роблять інвестиції більш доступними та зручними, але крім капіталу та рахунку потрібно ще одне — правильна стратегія.



Запрошуємо вас, 30 вересня, взяти участь в конференції «Ліга чемпіонів. Бики VS Ведмеді. Битва інвестиційних стратегій» і визначити, ким ви будете у світі цінних паперів — биком чи ведмедем?

Організатори конференції: сайт про фінанси та інвестиції «Мінфін» та Біржовий Університет.

Можливості, які вас чекають на битві інвесторів:

  • Глибокий аналіз стратегій «Биків» і «Ведмедів» та нюанси їх роботи у реальному світі.

  • Розбір кейсів заробітку на реальних прикладах під час росту ринку та фінансових криз.

  • Нетворкінг з інвесторами, фінансовими консультантами, аналітиками та експертами.

  • Розбір трендів, які сьогодні рухають ринок: штучний інтелект, сировина тощо.

  • Інсайти від виступів інвесторів, яких ви «читаєте» й «дивитися» в соцмережах.

  • Благодійний аукціон за донат на ЗСУ та консультаціями експертів конфи у подарунок.

На Лізі чемпіонів розберемо інструменти та визначимо, де можна заробити більше та як вам лавірувати між стратегіями у різні цикли економічного розвитку.

Чия стратегія виграє?

Ведмеді, що заробляють на спаді ринку?

  • Short Selling

  • Опціони

  • IPO

  • Ф'ючерси

чи Бики, що орієнтуються на ріст ринку

  • Акції

  • ETF

  • Інвестиційні фонди

  • Bonds

3 причин, чому вам варто прийти на конференцію:

 — Щоб дізнатися, з чого почати працювати та заробляти (!) на фондовому ринку

 — Щоб розібрати надійні та дохідні інструменти пасивного доходу із реального бізнесу

 — Щоб почути, як вам сформувати власний фінансовий план та стратегію інвестування


🗓️ Дата: 30 вересня
Час: 13.00−18.00
📍 Місце проведення: Київ, UNIT City, кампус В12

Деталі та реєстрація на конференцію за цим посиланням

Приєднуйтесь до конференції «Ліга чемпіонів: Бики vs Ведмеді. Битва інвестиційних стратегій» 30 вересня в Києві! Отримайте унікальну можливість вивчити інвестиційні стратегії «Ведмедів», що заробляють на спаді ринку та «Биків», що орієнтуються на ріст ринку. Дізнайтесь про надійні інструменти пасивного доходу на фондовому ринку. Це ваша можливість зробити свої фінанси кращими! 🚀📊

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
20 вересня 2023, 11:15
#
Читаючи таку назву, хочеться блювати. Пропоную теми ще кількох статей. Що більше, тепле чи кругле? Чи потрібно чистити фрукти чи їсти зі шкіркою??? Що вдягати, шубу чи туфлі??? Існує 100500 фінансових інструментів, вони або ростуть, або падають, або в боковику. Від того і стратегія.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
20 вересня 2023, 11:25
#
А может лучше о наших реалиях — «оленях» и «кабанах»?
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