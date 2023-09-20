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20 вересня 2023, 10:00 Читать на русском

Отримуйте перекази Western Union та MoneyGram у ПУМБ

ПУМБ продовжує співпрацю із міжнародними системами Western Union та MoneyGram.

Клієнти банка можуть швидко, зручно та без перешкод отримати свої міжнародні перекази будь-яким зручним для них способом:

  • у застосунку ПУМБ Online. Миттєво та комфортно — у застосунку банка достатньо обрати розділ Платежі -> Міжнародні перекази та необхідну платіжну систему (WesternUnion, MoneyGram, Ria або PrivatMoney). Навіть якщо отримувач переказу не є клієнтом ПУМБ, він може у декілька кліків зареєструватись в онлайн застосунку, активувати картку всеКАРТА та отримати усі фінансові та банківські послуги від одного з найбільших банків України.
  • у відділенні ПУМБ — перекази можна отримати готівкою у валюті або у гривні. Нагадуємо, що іноземна валюта завжди є у наявності, попереднє замовлення коштів не потрібне. Для отримання коштів у відділенні, клієнт повинен мати з собою документ що посвідчує особу (паспорт, ID- картка або е-документи з Дії). Сервіс доступний отримувачам переказів WesternUnion, MoneyGram, Ria або PrivatMoney.
  • зателефонувавши на гарячу лінію — так можна отримати перекази MoneyGram та Ria до $2000

Банк потурбувався аби клієнти завжди могли обирати найбільш зручну, комфортну та вигідну саме для них систему переказу коштів — клієнтам доступні перекази коштів від 4 найбільших систем, які працюють на території України: Western Union, MoneyGram, Ria та PrivatMoney.

Маєте право на отримання міжнародної допомоги? Можете отримати грошову допомогу від міжнародних організацій (ООН, Червоний Хрест) у мобільному застосунку ПУМБ Online (міжнародні системи переказів Western Union та MoneyGram), за допомогою оператора гарячої лінії (переказ MoneyGram) або у найближчому відділенні ПУМБ (Western Union та MoneyGram)

Більше інформації про міжнародні перекази — у розділі Грошові перекази.

Джерело: Мінфін
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