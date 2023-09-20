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20 вересня 2023, 12:05 Читать на русском

Українці поділилися списком телеграм-каналів, за якими слідкують

Просування на фронті, повітряні тривоги та нові законопроєкти: де сьогодні українці шукають актуальні новини? Результати незалежного опитування по містах України допомогли сформувати рейтинг телеграм каналів. Серед ресурсів: Украина Сейчас, Україна: Новини, Політика, Лачен пише та інше.

Сьогодні інформаційний простір громадян України активний як ніколи. Щоденно у стрічці новин сотні дописів. Людей цікавить не тільки ситуація на фронті та політика. Українці шукають інформацію як щодо локальних питань їхніх міст, так і про ситуацію в інших країнах.

Команда незалежної соціальної агенції провела опитування серед населення різних регіонів, і оприлюднила результати. Респондентів попросили обрати лише 5 ресурсів, які вони можуть порадити. Обмежень при опитуванні не ставили. Усього було зібрано 500 різних каналів, проте головні джерела у всіх майже однакові. Українці довіряють наступним джерелам:

Опитування проводилось впродовж двох тижнів у різних регіонах України. Серед міст: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів, Вінниця, Суми, Херсон, Полтава, Чернівці. Усього в опитуванні взяли участь 1720 людей, віком від 18 до 50 років. Люди називали як ресурси з новинами, так і просто цікаві канали, які читають.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, аудиторія українських інтернет-користувачів різко змінила свої звички та вибір джерел інформації, звертаючи свою увагу на популярний месенджер-платформу, якою став Telegram.

Цікаво, що найчастіше люди згадували про телеграм-канали центральних чи місцевих органів влади. Це свідчить про те, що ці канали відіграють важливу роль у забезпеченні доступу до офіційної інформації та оновлень щодо рішень, які приймаються на різних рівнях управління.

У ТОП-3 каналів, які зустрічаються майже у кожного українця, входять:

Окремо можна виділити канали, повідомляючі про повітряні тривоги та ситуацію в небі. Проте ця інформація дублюється й у локальних групах.

Окрім регіональних каналів людям дуже імпонують особисті канали від політиків чи громадських діячів. Так серед списку зустрічаються канали чинних членів офісу президента, мерів міст, військових, волонтерів та журналістів. Зустрічалися при опитуванні й згадки про канали з російськими авторами.

Сьогодні саме ресурси в телеграм відіграють ключову роль для пошуку новин. Про це свідчіть кількість нових користувачів соц. мережі, яка зросла з 35% до 65%. Ця динаміка може бути пояснена багатьма факторами, включаючи швидкість поширення інформації через цю платформу, доступність різноманітних джерел новин та аналітичних матеріалів в Telegram, а також загальну тенденцію до мобільного та швидкого споживання інформації. Також людям подобається те, що у телеграмі можна знайти канали, що представляють різноманітні думки, точки зору і джерела інформації.

Винятковий зріст користувачів телеграм свідчить про те, наскільки важливим та відповідальним джерелом інформації для українців став Telegram в умовах кризи. Проте нагадаємо, що у телеграм, як і у будь-якому іншому медійному середовищі, важливо критично оцінювати інформацію та перевіряти її правдивість незалежно від джерела, яке її поширює. Зберігайте інформаційну гігієну та не ведіться на фейки!

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+28
mlp711141
mlp711141
20 вересня 2023, 12:16
#
Вау! У меня нет подписки ни на один из упомянутых каналов! Зато есть подписка на подобные альтернативные каналы с той же самой информацией…
+
+43
Kidav
Kidav
20 вересня 2023, 12:38
#
Жодного не знаю!
+
0
Moonlighter
Moonlighter
20 вересня 2023, 13:32
#
Фигею конечно с тех кто подписан на Лачен. Чувак раньше занимался продвижением телеграм каналов & соц сетей и писал секситские шутки в твиттере. С каких пор он стал каким-то лидером мнений? Только за счет того, что раскачал свой канал до 1 млн подписчиков?
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