Курс валют НБУ: Євро подорожчало на 16 копійок

20 вересня європейська валюта подорожчала на 16 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,15 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

19 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 38,99 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 4 копійки у купівлі та продажу.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.