20 вересня європейська валюта подорожчала на 16 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,15 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Курс валют НБУ: Євро подорожчало на 16 копійок
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Валютний ринок
19 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 38,99 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 4 копійки у купівлі та продажу.
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Джерело: Мінфін
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