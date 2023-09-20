Кредитна програма «Тойота Легко»: що змінилось після початку повномасштабного вторгнення

Сьогодні автомобіль — не просто засіб пересування. Це відображення характера його власника, надійний помічник за будь-яких обставин: відвезе на роботу, доставить дітей до садочка, школи чи на гуртки, допоможе з вашим маленьким бізнесом, привезе на відпочинок.

А зараз, коли в Україні відбуваються воєнні дії, транспортні засоби врятували не один мільйон життів цивільних громадян, вони щоденно допомагають бійцям на фронті та волонтерам. Тож мати автомобіль наразі — не забаганка, а життєва необхідність.

Безпека та надійність, у поєднанні з передовими технологіями — головні характеристики таких потрібних сьогодні для українців автомобілів. Саме за ці відмінності найпопулярнішими у світі є машини Toyota.

Компанія Тойота постійно вдосконалює й розробляє все нові й нові програми та акції, щоб кожен, хто мріє про власний автомобіль бренду Toyota, міг з легкістю собі його дозволити. Так з’явилась кредитна програма «Тойота Легко».

Далі у статті ми детально розкажемо, як скористатись послугою, які умови кредитування від дилера Toyota та на який модельний ряд поширюється програма.

У чому специфіка програми кредитування від Тойота?

Тойота Легко — це спеціально розроблена програма фінансування для купівлі нового автомобіля Toyota із залишковим платежем. За її умовами кредит надається на 3 роки, після закінчення яких покупець має сплатити залишковий платіж у 30% або 40% від суми кредиту (розмір залежить від проценту передоплати за авто). Відсоткові ставки тут вдвічі менші, ніж за класичного автокредитування. Також до тіла кредиту вже включено повне автострахування каско.

Погашення «Тойота Легко» відбувається щомісячно рівними частинами — ануїтет.

Перевагами таких умов купівлі авто є:

програма поширюється на весь модельний ряд бренду;

клієнт швидко отримує рішення стосовно надання кредиту;

відсоткова ставка фіксована протягом усіх 36 місяців;

повна гарантія викупу автомобіля дилером за високою ціною (вже на стадії купівлі авто покупець може домовитись з дилерським центром про майбутню суму автовикупу. Зазвичай це 70% від його первинної вартості);

можливість дострокового погашення суми заборгованості вже з першого місяця без обмежень та додаткових комісій;

дилер дарує 3 безкоштовних технічних обслуговування (виключно регламентні роботи, не включає вартості встановлення або демонтажу додаткових аксесуарів чи усунення виявлених помилок тощо)*.

Через 3 роки клієнт може:

Обміняти автомобіль на новий Тойота за програмою «Трейд-ін», сплативши різницю вартостей:

Крок 1. Від оціночної вартості, яку пропонує автосалон за вживане авто, віднімається розмір залишкового платежу.

Крок 2. Остаточна ціна нового автомобіля дорівнює різниці його повної вартості та суми з кроку 1.

Продати вживане авто дилерському центру. Так власнику не доведеться сплачувати залишковий платіж. Автосалон оцінить вартість авто і виплатить продавцю різницю між цією вартістю та залишковим платежем.

Оформити кредит ще до 2 років за класичною схемою та остаточно викупити свою Тойота. Але важливо зазначити, що відсоток за кредитом збільшується ще на 2%.

Головні відмінності програми у довоєнний період та після повномасштабного вторгнення

До 24.02.2022 р. Діючі наразі Передплата за авто, % Відсоткова ставка у гривнях на 36 місяців кредитування, % Передплата за авто, % Відсоткова ставка у гривнях на 36 місяців кредитування, % 10−29,99 6,99 30−39,99 7,99 30−50 5,99 40−49,99 7,99 65 5,49 50−64,99 6,99 65 6,99 Разова комісія — 0% від суми позики. Зверніть увагу! Якщо передплата сягає 65%, залишковий платіж у 40% не передбачено.

Як видно з таблиці, з початком війни бренд Toyota змінив відсоткові діапазони внесення передоплат за нове авто. Але, враховуючи інфляцію, нестабільність в економіці та надзвичайні обставини, які можуть виникнути у будь-який момент, відсоткова ставка по кредиту «Тойота Легко» збільшилась всього на 1−1,5%. Це свідчить про те, що японський виробник піклується про своїх українських клієнтів та поціновувачів Toyota.

Як і раніше, у програмі відсутні будь-які комісії банку й додаткові платежі, дилерський центр надає гарантію викупу автомобіля за високою вартістю, дарує 3 безкоштовних т/о, а ви маєте змогу легко змінювати вживаний автомобіль на новий кожні 3 роки.

Таким чином, бачимо, що Toyota, попри всі негаразди, які наразі відбуваються в Україні, не полишає своїх клієнтів, а робить все можливе, щоб ви, як і раніше, могли насолоджуватись подорожами, влаштовувати власний бізнес, вирішувати всі нагальні справи, допомагати іншим разом з улюбленим автомобілем марки Toyota.

*за більш докладною інформацією звертайтесь до офіційних дилерських центрів Тойота в Україні.