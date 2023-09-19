До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 4 копійки у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 19 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 19 вересня
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Закриття 19 вересня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,05/39,43
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39,09/39,47
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4/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,90−38,60 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,40 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,48−38,65, євро — 41,25−41,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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