Курс валют на вечір 19 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 4 копійки у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 19 вересня Закриття 19 вересня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,05/39,43 39,09/39,47 4/4

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,90−38,60 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,40 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,48−38,65, євро — 41,25−41,50 грн.

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