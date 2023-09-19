Уряд затвердив трирічний план захисту критичної інфраструктури

Кабмін затвердив Національний план захисту та забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, розрахований на три роки. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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«Затверджено Національний план захисту та забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, виконання якого передбачається строком на 3 роки», — написав Мельничук.

За його словами, план спрямований на створення механізму, що забезпечить безперервність функціонування обʼєктів критичної інфраструктури та узгодженість дій субʼєктів національної системи її захисту.

Національна система захисту також має забезпечувати стійке та безперебійне надання життєво важливих послуг.