Видатки загального фонду держбюджету з початку року сягнули 1,88 трильйона

За січень-серпень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1888,6 млрд грн. У серпні видатки становили 248,4 млрд гривень. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 вересня 2023 року, повідомляє Мінфін.

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Куди спрямовані найбільші суми видатків

769 млрд грн (у серпні - 99,1 млрд грн) — на оплату праці з нарахуваннями або 40,7% від загального обсягу видатків, витрачених за січень-серпень 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 594,5 млрд грн (у серпні - 75,7 млрд грн).

464,8 млрд грн (у серпні - 58,5 млрд грн) — на оплату використання товарів і послуг або 24,6% від загального обсягу видатків. У тому числі:

316,8 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

90,2 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

346,5 млрд грн (у серпні - 41,9 млрд грн) — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 18,3% від загального обсягу видатків. У тому числі:

181,2 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

117,4 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей.

100,4 млрд грн (у серпні - 8,1 млрд грн) — на трансферти місцевим бюджетам або 5,3% від загального обсягу;

159,7 млрд грн (у серпні - 31,6 млрд грн) — на обслуговування державного боргу або 8,5% від загального обсягу.