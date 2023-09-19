Україна достроково закачала у підземні сховища необхідній на зиму об'єм газу

Загальний обсяг природного газу в підземних сховищах (ПСГ) сягнув 14,7 млрд кубометрів. План з досягнення балансу природного газу у сховищах, необхідного для проходження опалювального сезону, вдалося виконати достроково. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міненерго.

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Що відомо

Міністр енергетики України Герман Галущенко, зокрема, відзначив ефективну роботу групи «Нафтогаз».

«Накопичення газу у наших сховищах із випередженням графіка — важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки країни», — заявив міністр.

Голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов повідомив, що компанія продовжує нарощувати видобуток і закачку газу у ПСГ.

За його словами, за 2023 рік група запустила в роботу 54 нових свердловини, наростивши добовий видобуток по країні до 52,7 млн кубометрів газу на добу.