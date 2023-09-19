Держборг США перевищив $33 трлн, а нафта встановлює нові максимуми: що потрібно знати вранці

Американські індекси практично не змінилися у понеділок

S&P 500 виріс на 0,1%, а високотехнологічний Nasdaq та індекс Dow Jones завершили понеділок без змін.

Інвестори зберігають стриманий настрій напередодні рішення Федеральної резервної системи США за процентними ставками.

Дводенне засідання комітету ФРС з питань грошово-кредитної політики розпочнеться вже завтра. Практично всі учасники ринку очікують, що американський регулятор залишить ставки без змін.

Ринки Азії переважно знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,3%, японський Nikkei впав приблизно на 1%, південнокорейський Kospi та сінгапурський STI подешевшали на 0,5%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng практично не змінилися.

Все через зростання побоювань з приводу китайського сектору нерухомості. На погіршення настроїв у регіоні також вплинув розпродаж акцій японських виробників мікрочіпів. Розпродаж відбувся на тлі новин про те, що тайванська TSMC попросила своїх основних постачальників відкласти постачання обладнання для виробництва мікросхем на тлі слабкого споживчого попиту.

Держборг США вперше перевищив $33 трлн

За даними Міністерства фінансів США, у понеділок американський державний борг сягнув $33,04 трлн.

Для порівняння: 40 років тому держборг США становив лише $907 млрд.

Останні дані також показують, що за підсумками 2022 держборг зріс приблизно до 97% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Очікується, що до кінця 2053 року ця цифра злетить до 181%.

Найбільше експерти стурбовані тим, що зростання відсоткових ставок за останні півтора роки зробило вартість обслуговування державного боргу США значно вищою.

Очікується, що виплати за держборгом потрояться майже з $0,5 трлн у 2022 фінансовому році до рекордних $1,4 трлн у 2032 році. До 2053 року відсоткові виплати, за прогнозами, зростуть до $5,4 трлн.

Нафтові ціни досягли нових максимумів з початку року

У ході сьогоднішніх торгів ф'ючерси на Brent зросли на 0,6% до $95,02 за барель, а контракти на WTI збільшилися на 1% до $92,51.

З середини червня 2023 року нафтові ціни зросли вже більш ніж на 30% на тлі рішень Саудівської Аравії та Росії скоротити експорт нафти, зауважує Bloomberg.

На тлі ралі нафтових цін генеральний директор американської Chevron Майк Вірт очікує, що найближчим часом нафта повернеться до вартості $100 за барель.

Тим часом генеральний директор Exxon Mobil Даррен Вудс та голова Saudi Aramco Амін Насер вважають, що попит на нафту досягне піку набагато пізніше, ніж у 2030 році (прогноз Міжнародного енергетичного агентства). На їхню думку, перехід до чистіших джерел енергії вимагатиме великих інвестицій і часу, ніж багато хто зараз прогнозує.