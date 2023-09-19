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19 вересня 2023, 9:46 Читать на русском

Відтік із криптофондів за останні дев'ять тижнів досяг $455 млн

Відтік коштів із криптовалютних інвестиційних продуктів у період з 9 по 15 вересня становив $54 млн проти $59 млн тижнем раніше. Такі розрахунки навели аналітики CoinShares, пише Forklog.

Відтік коштів із криптовалютних інвестиційних продуктів у період з 9 по 15 вересня становив $54 млн проти $59 млн тижнем раніше.

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Негативна динаміка тривала п'ятий тиждень поспіль. З початку року зберігається чистий приток у розмірі $51 млн.

Торгові обсяги зросли на 42%, майже до $1 млрд.

У біткоїн-фондах зафіксовано відтік у $45 млн після $69 млн у попередній звітний період.

Зі структур, які дозволяють відкривати шорт за першою криптовалютою, інвестори вивели $3,8 млн (тижнем раніше вони вклали рекордні з березня 2023 року $15 млн).

У продуктах з урахуванням альткоїнів спостерігалася змішана динаміка. У Ethereum-фондах інвестори звільнили $4,8 млн, як і минулого тижня. Зі структур на базі BNB і Polygon — по $0,3 млн.

Продукти на базі Solana, Cardano та XRP залучили $0,7 млн, $0,43 млн та $0,13 млн відповідно.

Джерело: Мінфін
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