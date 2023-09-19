Минулої доби українські захисники ліквідували ще 520 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 273 460 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 18 вересня: 520 російських окупантів, 15 БПЛА та 17 ракет
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Втрати ворога
- особового складу / personnel — близько/ about 273460 (+520) осіб / persons,
- танків / tanks — 4628 (+5) од,
- бойових броньованих машин / APV — 8851 (+17) од,
- артилерійських систем / artillery systems — 6062 (+35) од,
- РСЗВ / MLRS — 778 (+2) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 526 (+1) од,
- літаків / aircraft — 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 4784 (+15),
- крилаті ракети / cruise missiles — 1479 (+17),
- кораблі /катери / warships / boats — 20 (+0) од,
- підводні човни / submarines — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 8601 (+30) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 903 (+2).
Джерело: Мінфін
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