НБУ анулював ліцензії п'яти фінансовим компаніям. Чотири — виключив із реєстрів

Нацбанк анулював ліцензії п’яти небанківським фінансовим установам та виключив з державного реєстру фінансових установ три небанківські фінансові установи, в тому числі одного страховика, а також страхового брокера — з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів. Про це йдеться в повідомленні НБУ.