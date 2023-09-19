Нацбанк анулював ліцензії п’яти небанківським фінансовим установам та виключив з державного реєстру фінансових установ три небанківські фінансові установи, в тому числі одного страховика, а також страхового брокера — з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів. Про це йдеться в повідомленні НБУ.
НБУ анулював ліцензії п'яти фінансовим компаніям. Чотири — виключив із реєстрів
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Кому анулювали всі наявні ліцензії
- ПТ «Ломбард „Лазурит“ Бородатий, Савіна» (ЄДРПОУ 23989829);
- ТОВ «ФК «Міг Фінанс» (ЄДРПОУ 32717348).
Також на підставі власних заяв анульовано окремі ліцензії у:
- ТОВ «Смарт Фінексперт» (ЄДРПОУ 38313650) — ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту;
- ТОВ «ФК «Онлайн Фінанс» (ЄДРПОУ 42254696) — ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу;
- ТОВ «Юніт Капітал» (ЄДРПОУ 43541163) — ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу.
- Представництво «Вілліс Полска С.А.» (ЄДРПОУ 26600967) виключено з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів на підставі поданої ним заяви.
Із державного реєстру фінансових установ виключено:
- ПТ «Ломбард „Лазурит“ Бородатий, Савіна» та ТОВ «ФК «Міг Фінанс» — на підставі поданих документів;
- ТДВ «СК «Гештальт Груп» (ЄДРПОУ 42801912) — у зв’язку з анулюванням усіх наявних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг через невідповідність структури власності вимогам законодавства України.
Після виключення з державного реєстру фінансових установ зазначений страховик втрачає статус фінансової установи.
Джерело: Мінфін
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