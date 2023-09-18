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18 вересня 2023, 18:36 Читать на русском

Банки в липні 2023 року видали 604 іпотечні кредити на 878,1 мільйона

За даними щомісячного опитування банків про іпотечні кредити, в липні обсяг наданих населенню кредитів порівняно з червнем зріс на 16,4%, кількість — на 14,6%. Ключовий драйвер в іпотечному сегменті — пільгове кредитування в межах програми «єОселя», йдеться у повідомленні регулятора.

За даними щомісячного опитування банків про іпотечні кредити, в липні обсяг наданих населенню кредитів порівняно з червнем зріс на 16,4%, кількість — на 14,6%.
Фото: depositphotos

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Іпотечні кредити

Про видачу нової іпотеки в липні поінформували 5 банків, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами збереглася на рівні 7,9%, як і в червні.

Де видано найбільше

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у липні видано в м. Київ та Київській області — 247 договорів на загальну суму 422,8 млн грн (48,1% від загального обсягу), Рівненській (46 договорів на 60 млн грн), Львівській (32 на 52,1 млн грн) та Вінницькій (31 на 46 млн грн) областях.

Методика опитування

Під час опитування в серпні 2023 року відповіді надали 26 банків із часткою 95% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

Автор:
Анна Недогибченко
Редактор стрічки новин Анна Недогибченко
Пише на теми: Фінанси, банки, економіка, інвестиції
Джерело: Мінфін
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