ЄС готує 12-й пакет санкцій проти росії. Bloomberg дізнався подробиці

Нові антиросійські санкції, які можуть бути представлені вже наступного місяця, ймовірно, включатимуть заборону на російські алмази і довгоочікувану пропозицію використати прибуток від заморожених активів центрального банку рф для допомоги Києву, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

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Деталі 12 пакету

Група країн-членів, у тому числі Польща та країни Балтії, хоче піти ще далі, сказали джерела, і закликала до додаткових санкцій щодо СПГ та ІТ-послуг.

Група також закликала запровадити обмеження на ядерний сектор Росії. Але ці спроби вже неодноразово зустрічали опір, оскільки проти них виступає надто багато держав-членів, зазначило видання.

Більш ранні спроби ввести санкції проти російського дорогоцінного каміння в Європі зустріли опір з боку провідних країн-імпортерів, таких як Бельгія, які стверджували, що проста заборона без глобальної угоди просто перемістить прибуткову торгівлю дорогоцінним камінням в інші місця. Механізм G7 спрямований на відстеження дорогоцінного каміння через кордони, а також на запровадження прямої заборони з 1 січня та непрямої заборони, яка вводитиметься поступово.

Новий пакет може зʼявитися в першій половині жовтня або бути оголошений під час саміту ЄС-США, запланованого на наступний місяць, дату якого наразі не встановлено.

Будь-який новий пакет, ймовірно, також включатиме подальші кроки з обмеження можливості Росії обійти санкції ЄС через треті країни, такі як Обʼєднані Арабські Емірати та Туреччина.

У рамках обговорень комісія найближчими тижнями висуне пропозиції щодо введення податку на непередбачені доходи від заморожених активів російського центрального банку, які генеруються в клірингових палатах, незважаючи на протидію з боку Європейського центрального банку.