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18 вересня 2023, 18:10 Читать на русском

ЄС готує 12-й пакет санкцій проти росії. Bloomberg дізнався подробиці

Нові антиросійські санкції, які можуть бути представлені вже наступного місяця, ймовірно, включатимуть заборону на російські алмази і довгоочікувану пропозицію використати прибуток від заморожених активів центрального банку рф для допомоги Києву, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Нові антиросійські санкції, які можуть бути представлені вже наступного місяця, ймовірно, включатимуть заборону на російські алмази і довгоочікувану пропозицію використати прибуток від заморожених активів центрального банку рф для допомоги Києву, пише Bloomberg із посиланням на джерела.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталі 12 пакетуГрупа країн-членів, у тому числі Польща та країни Балтії, хоче піти ще далі, сказали джерела, і закликала до додаткових санкцій щодо СПГ та ІТ-послуг.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі 12 пакету

Група країн-членів, у тому числі Польща та країни Балтії, хоче піти ще далі, сказали джерела, і закликала до додаткових санкцій щодо СПГ та ІТ-послуг.

Група також закликала запровадити обмеження на ядерний сектор Росії. Але ці спроби вже неодноразово зустрічали опір, оскільки проти них виступає надто багато держав-членів, зазначило видання.

Більш ранні спроби ввести санкції проти російського дорогоцінного каміння в Європі зустріли опір з боку провідних країн-імпортерів, таких як Бельгія, які стверджували, що проста заборона без глобальної угоди просто перемістить прибуткову торгівлю дорогоцінним камінням в інші місця. Механізм G7 спрямований на відстеження дорогоцінного каміння через кордони, а також на запровадження прямої заборони з 1 січня та непрямої заборони, яка вводитиметься поступово.

Новий пакет може зʼявитися в першій половині жовтня або бути оголошений під час саміту ЄС-США, запланованого на наступний місяць, дату якого наразі не встановлено.

Будь-який новий пакет, ймовірно, також включатиме подальші кроки з обмеження можливості Росії обійти санкції ЄС через треті країни, такі як Обʼєднані Арабські Емірати та Туреччина.

У рамках обговорень комісія найближчими тижнями висуне пропозиції щодо введення податку на непередбачені доходи від заморожених активів російського центрального банку, які генеруються в клірингових палатах, незважаючи на протидію з боку Європейського центрального банку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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