Фонд держмайна запустив реєстр санкційних активів

Фонд державного майна запустив сайт, який містить перелік усіх арештованих активів росіян і колаборантів, які передано в управління фонду, йдеться у повідомленні пресслужби.

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Що відомо

На порталі зібрано дані про 136 санкційних об'єктів, серед них майно Михайла Шелкова, Володимира Євтушенкова, Аркадія Ротенберга, Володимира Сальдо, Сергія Цекова, Віктора Януковича та інших. Це корпоративні права, нерухомість, транспортні засоби та земельні ділянки.

Надалі арештоване майно буде виставлено на приватизацію або оренду через систему «Prozorro.Продажі», де кожен охочий у режимі реального часу зможе стежити за перебігом аукціону.

У пресслужбі повідомили, що вже найближчим часом очікується передача ще близько 500 обʼєктів російських бізнесменів і українських колаборантів.