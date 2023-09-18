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18 вересня 2023, 15:39 Читать на русском

Alibaba Group інвестує в Туреччину $2 млрд

Китайський гігант електронної комерції Alibaba Group планує інвестувати в Туреччину $2 млрд. Про це повідомив президент Alibaba Майкл Еванс на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, пише Forbes із посиланням на Reuters і Bloomberg.

Китайський гігант електронної комерції Alibaba Group планує інвестувати в Туреччину $2 млрд.

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Деталі

Ердоган перебуває в США для участі в 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Еванс наголосив, що Туреччина має потенціал стати однією з провідних країн електронного експорту.

У заяві Trendyol, яка є однією з найвідоміших у країні платформ інтернет-продажів, не зазначено, коли Alibaba Group вкладе ці кошти. Президент Alibaba лише зазначив, що план розрахований на «найближчий період».

Еванс також сказав, що Alibaba інвестувала в Туреччині $1,4 млрд через Trendyol.

Крім того, він розповів подробиці нових інвестицій, включаючи будівництво дата-центру та логістичного центру в Анкарі та експортного термінала у Міжнародному аеропорту Стамбула.

Нагадаємо

За даними JPMorgan, у 2020 році електронна комерція становила лише 5,3% від загального турецького роздрібного ринку. А вже за результатами 2022 року майже п’ята частина всіх покупок здійснюється онлайн, свідчать дані Міністерства торгівлі Туреччини.

За минулий рік загальний обсяг електронної комерції країни зріс на 109%, сягнувши маже $30 млрд.

Джерело: Мінфін
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