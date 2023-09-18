Неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у серпні 2023 року спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 554,8 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Банки-банкрути у серпні виплатили кредиторам майже 555 мільйонів
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«У серпні 2023 року банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 554,8 млн грн», — йдеться в повідомленні.
Із загальної суми у серпні, зокрема: майже 77,8 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги (вимоги Фонду, що виникли у випадках, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»); 4,8 млн грн — 4-ї черги (фізичних осіб понад гарантовану суму); 472,2 млн грн — 7-ї черги (юросіб, що не є пов’язаними з банками особами),
За січень-серпень 2023 року сума погашення вимог кредиторів банків в ліквідації склала 5 342,9 млн грн,
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