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18 вересня 2023, 10:15 Читать на русском

Інвестори готуються до рішення ФРС, а у China Evergrande нові проблеми: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: depositphotos

Фондові індекси США завершили тиждень різноспрямовано

S&P 500 знизився на 0,2%, високотехнологічний Nasdaq скоротився на 0,4%, а індекс Dow Jones зріс на 0,1%.

Учасники ринку проаналізували економічні дані за тиждень, які ще більше зміцнили очікування на користь вищих процентних ставок у США на більш тривалий термін.

Цього тижня інвестори з нетерпінням чекатимуть на рішення чиновників Федеральної резервної системи США щодо ставок, а також пресконференція глави американського регулятора Джерома Пауелла.

Тим часом за даними CME FedWatch, 99% учасників ринку очікують, що комітет із грошово-кредитної політики ФРС на вересневому засіданні ухвалить рішення залишити відсоткові ставки без змін.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону переважно зросли за підсумками тижня

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс на 1,2%, японський Nikkei додав 2,8%, південнокорейський Kospi подорожчав на 1,7%, сінгапурський STI збільшився на 2,3%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng практично не змінилися.

У понеділок ринки Азії знижуються переважно на тлі падіння акцій китайських забудовників. Фондовий ринок Японії сьогодні закрито через святкування у країні Дня шанування старших.

Акції китайських забудовників знижуються через арешт співробітників China Evergrande

У ході сьогоднішніх ранкових торгів акції китайських забудовників, що котируються на фондовій біржі Гонконгу, впали на 2% і більше.

Все через зниження акцій China Evergrande Group, які втратили сьогодні 25% на тлі новин про те, що китайська поліція затримала деяких співробітників компанії, які працюють у підрозділі управління активами.

Очікується, що сьогоднішні затримання призведуть до нових розслідувань щодо China Evergrande Group, які можуть погіршити проблеми китайського забудовника.

China Evergrande Group — найбільший у світі забудовник із найбільшою корпоративною заборгованістю. Компанія знаходиться в центрі кризи в секторі нерухомості Китаю, в якому з кінця 2021 року відбулася низка дефолтів, які вразили світові фінансові ринки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
18 вересня 2023, 11:20
#
20 сентября узнаем, если ставку поднимут доллар ростет… в 15−00, вроде узнаешь.
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