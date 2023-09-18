Минулої доби українські захисники ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 272 940 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 17 вересня: 620 російських окупантів, 27 БПЛА та 7 ракет
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Втрати ворога
- особового складу / personnel — близько/ about 272940 (+620) осіб / persons,
- танків / tanks — 4623 (+3) од,
- бойових броньованих машин / APV — 8834 (+6) од,
- артилерійських систем / artillery systems — 6027 (+24) од,
- РСЗВ / MLRS — 776 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 525 (+2) од,
- літаків / aircraft — 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 4769 (+27),
- крилаті ракети / cruise missiles — 1462 (+7),
- кораблі /катери / warships / boats — 20 (+0) од,
- підводні човни / submarines — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 8571 (+34) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 901 (+5).
Джерело: Мінфін
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