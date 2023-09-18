Канада внесла $24 млн до Міжнародного фонду для України

Міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про внесок його країни до Міжнародного фонду для України $24,38 млн. Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра оборони Канади Білла Блера.

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Що відомо

Внесок Канади буде спрямований на закупівлю для України «сотень зенітних ракет малої і середньої дальності та супутніх системам, необхідних для захисту критично важливої національної інфраструктури України».

Кошти будуть виділені з нового фінансування військової допомоги Україні в розмірі 500 мільйонів канадських доларів, оголошеного канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо під час візиту до Києва в червні.

Нагадаємо

Міжнародний фонд для України створила Велика Британія в партнерстві з Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією, Ісландією та Литвою. У червні стало відомо, що фонд поповниться ще на 92 мільйони фунтів стерлінгів для придбання Україні засобів протиповітряної оборони.