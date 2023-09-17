Минулої доби українські захисники ліквідували ще 530 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 272 320 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 16 вересня: 530 російських окупантів, 4 танки та 4 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 272320 (+530) осіб,
- танків — 4620 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 8828 (+4) од,
- артилерійських систем — 6003 (+15) од,
- РСЗВ — 776 (+2) од,
- засоби ППО — 523 (+2) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4742 (+4),
- крилаті ракети — 1455 (+0),
- кораблі /катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8537 (+12) од,
- спеціальна техніка — 896 (+5).
Джерело: Мінфін
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