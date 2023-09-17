росія вже витратила на війну проти України понад $167 мільярдів

росія витрачає близько $300 млн на день на війну з Україною. А російський бюджет витратив за січень-червень 2023-го більше, ніж планував витратити за весь 2023 рік. Попри це, росія подвоює військовий бюджет, а вартість російського солдата стає все меншою. Про це пише Forbes.

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Витрати росії

Прямі військові витрати та вартість втраченої техніки росії за 18 місяців війни (з 24 лютого 2022-го по 24 серпня 2023-го) становлять близько $167,3 млрд, за розрахунками Forbes на основі даних Генштабу ЗСУ. Ця оцінка не включає постійні видатки на оборону не пов’язані з військовими діями. А також не включає економічні втрати країни-агресора.

Найбільші статті витрат: забезпечення військових дій ($51,3 млрд), зарплати військових ($35,1 млрд), компенсації родинам загиблих ($25,6 млрд) і поранених ($21 млрд) та вартість знищеної техніки ($34 млрд).

Після стрімкого падіння рубля «вартість» російського солдата для бюджету рф значно зменшилася. Якщо за 2022 рік сумарні виплати на одного бійця складали близько $200 на день, наразі це близько $120 на день.

Зважаючи, що левова частка доходів російського бюджету складається з нафтогазових надходжень, девальвація російської нацвалюти фактично знижує навантаження на бюджет для забезпечення армії. Водночас і реальні доходи російського солдата стають відчутно меншими. Аналогічно змінилася більшість витрат в доларовому еквіваленті, які не прив’язані до імпортної продукції й цін на міжнародних ринках.

Щоправда, це поки не допомогло держбюджету рф забезпечити баланс потреб російської армії.

За даними Reuters, лише за перші шість місяців 2023 року Росія витратила на потреби оборони 5,59 трлн рублів, що на 600 млрд рублів більше, ніж було закладено в бюджеті рф на весь рік. Це змусило російський уряд подвоїти планові витрати федерального бюджету на оборону на 2023 рік, збільшивши їх до 9,7 трлн рублів.

Загальний бюджет РФ на 2023 рік запланований на рівні 29 трлн рублів. Таким чином 33% федерального бюджету буде витрачено на забезпечення армії.

Також з падінням рубля зменшується вартість компенсації військовим в доларах США. Якщо за курсу 60 рублів/$ вартість компенсації родині загиблого у рф становила близько $110 000, зараз це лише близько $65 000. Сума компенсації пораненим відповідно знизилася з $45 000 до $27 000.

Щоправда, рівень російських втрат останні місяці залишається на значно вищому рівні ніж торік, за даними Генштабу ЗСУ. Відповідно Росія змушена витрачати більше на компенсації.

Втрати техніки

Найбільші втрати ворога у війні проти України серед техніки — танки та авіація.

росія втратила 315 бойових літаків, середньою вартістю $18,8 млн, та 316 гелікоптерів, середньою вартістю $10,4 млн. Але більшість втрат авіації відбулися в перші пів року повномасштабного вторгнення.

Зараз головне «полювання» ЗСУ відбувається на ворожі артилерійські системи та ППО. За три місяці контрнаступу українські військові знищили майже 2000 артилерійських систем. Це стільки ж як за весь минулий рік. Загалом росія уже втратила артилерії та РСЗВ на $5 млрд.

Також під час контрнаступу українська далекобійна артилерія знищує приблизно у 2,5 раза більше систем ППО, ніж до цього.

Загальні втрати російської техніки в грошовому еквіваленті складають понад $34 млрд за період з 24 лютого 2022-го по 24 серпня 2023-го.