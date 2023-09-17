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17 вересня 2023, 12:06 Читать на русском

Кабмін змінив умови програми пільгових кредитів для бізнесу «5-7-9%»

Кабінет міністрів розширив державну підтримку для бізнесу за програмою «Доступні кредити 5−7−9%», посиливши підтримку переробки та проєктів енергоефективності, а також бізнесу на деокупованих територіях. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 15 вересня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Кабінет міністрів розширив державну підтримку для бізнесу за програмою «Доступні кредити 5−7-9%», посиливши підтримку переробки та проєктів енергоефективності, а також бізнесу на деокупованих територіях.

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Що змінилося

Водночас Кабмін підвищив ставку за пільговими кредитами для поповнення оборотних коштів до 13% річних.

Ухвалені Урядом зміни, зокрема, передбачають для бізнесу на територіях зони високого воєнного ризику (деокупованих територіях):

  • компенсацію відсотків за програмою до рівня 1% на перші два роки, 5% з наступного року на інвестиційні цілі та 3% на фінансування оборотного капіталу;
  • збільшення терміну кредитування до 10 років на інвестиційні цілі;
  • збільшення ліміту програми до 150 млн грн (для підприємств, що зазнали руйнувань і здійснюють діяльність на деокупованих територіях).

Для бізнесу, що створює найбільшу додану вартість (переробні підприємства (за всіма КВЕД Секції С) та за напрямом енергомодернізації передбачено:

  • компенсацію відсотків за програмою до рівня 5−7−9 %;
  • збільшення терміну кредитування до 10 років на інвестиційні цілі;
  • збільшення ліміту програми до 150 млн грн.

Одночасно для всіх інших випадків встановлюється ставка 13% річних на фінансування оборотних коштів, відтак, залишається ставка на рівні 5−7−9% на інвестиційні цілі.

Крім того, ухваленим рішенням постанову «Про надання фінансової державної підтримки» також доповнено Порядком надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва за договорами факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги тощо).

Обмеження для банків

Також Порядок регламентує обмеження для банків розмірів процентної ставки, одноразової комісії та комісії за додаткові послуги, підвищеної (штрафної) винагороди за порушення суб'єктом підприємництва умови договору факторингу тощо, встановлює критерії для підприємців, що претендуватимуть на держдопомогу за договорами факторингу та вимоги до договорів факторингу.

Джерело: Мінфін
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