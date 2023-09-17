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17 вересня 2023, 11:22 Читать на русском

Швейцарія випередила США за рівнем прийняття криптовалют

Швейцарія випередила США за рівнем прийняття криптовалют, згідно з даними аналітиків Forex Suggest.

Швейцарія випередила США за рівнем прийняття криптовалют, згідно з даними аналітиків Forex Suggest.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансовіЗвіт компанії за цей рік показав, що на першому місці другий рік поспіль знаходиться Гонконг, Швейцарія вийшла на друге місце, а США опустилися на третє.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові

Звіт компанії за цей рік показав, що на першому місці другий рік поспіль знаходиться Гонконг, Швейцарія вийшла на друге місце, а США опустилися на третє.


У звіті вказано найкращі країни для криптовалютних брокерів, трейдерів та ентузіастів. Під час складання рейтингу аналітики врахували різні релевантні фактори — від кількості криптоматів та підприємств у галузі до пошукових запитів в інтернеті, податкових вимог та правового статусу криптовалют.

Топ-10 країн

Цього року до топ-10 увійшли п'ять нових країн. Словенія приєдналася до Грузії на четвертому місці, Канада посіла шосте місце цього року, піднявшись на 11 позицій із 17-го місця.

Австралія піднялася на вісім позицій, на сьоме місце. Німеччина посіла восьмий рядок, а Болгарія приєдналася до Панами на дев'ятому місці.

Минулого року чотири країни посідали четверте місце: Хорватія, Грузія, Румунія та Об'єднані Арабські Емірати. З них лише Грузія залишилася на четвертому місці, решта залишила першу десятку.

Ще декільком країнам не вдалося повернутися цього року до топ-10. Серед них — Чехія, Греція, Словаччина та Ірландія. При цьому остання опустилася на 40 місць до 48-ї позиції.

У Нідерландах спостерігалося найбільше пошукових запитів про криптовалют за останній рік, 2524 на 100 тис. осіб. Естонія — країна з найбільшою кількістю блокчейн-стартапів на душу населення, вона сягає 18,4 на 100 тис. жителів.

У Сполучених Штатах найбільша у світі кількість криптобанкоматів — 9,2 на 100 тис. осіб. Але в Гонконгу найбільше криптоматів за географічними параметрами — 139,9 на 1 тис. кв. км.

Нульова податкова ставка за криптовалютами, згідно зі звітом, застосовується у 12 країнах. Це Коста-Ріка, ОАЕ, Грузія, Швейцарія, Німеччина, Словенія, Гонконг, Сінгапур, Люксембург, Португалія, Малайзія та Панама.

Але є деякі відмінності між правилами, встановленими країнами цього списку. Сінгапур, наприклад, зазвичай не оподатковує прибуток фізичних осіб від криптоторгівлі, якщо ті не вважаються професійними трейдерами і не одержують криптовалюту як оплату товарів чи послуг.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
17 вересня 2023, 12:37
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Грузія на четвертому місті от що означає відсутність корупції. А Укрвїни навіть не видно.
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