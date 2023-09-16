Минулої доби українські захисники ліквідували ще 350 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 271 790 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 15 вересня: 350 російських окупантів, 4 танки та 24 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 271790 (+350) осіб,
- танків — 4616 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 8824 (+10) од,
- артилерійських систем — 5988 (+16) од,
- РСЗВ — 774 (+0) од,
- засоби ППО — 521 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4738 (+24),
- крилаті ракети — 1455 (+0),
- кораблі/катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8525 (+33) од,
- спеціальна техніка — 891 (+2).
Джерело: Мінфін
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