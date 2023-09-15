«Доступні кредити 5-7-9%»: Кабмін змінив умови програми пільгових кредитів для бізнесу

Кабінет міністрів розширив державну підтримку для бізнесу за програмою «Доступні кредити 5−7-9%», посиливши підтримку переробки та проєктів енергоефективності, а також бізнесу на деокупованих територіях. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Кабмін підвищив ставку за пільговими кредитами для поповнення оборотних коштів до 13% річних.

«Ми прагнемо акцентувати зусилля, по-перше, на допомозі бізнесу, що працює на деокупованих територіях, який найбільше постраждав від початку війни та потребує найбільшої уваги держави.

По-друге — на розвитку галузей та напрямів, які дають найбільший економічний ефект, генерують високу додану вартість і мають стати драйверами зростання економіки. Державна допомога буде відкрита для всієї переробки та підприємств, що працюють у сфері енергоефективності", — заявила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

Ухвалені урядом зміни, зокрема, передбачають для бізнесу на територіях зони високого воєнного ризику (деокупованих територіях):

компенсацію відсотків за програмою до рівня 1% на перші два роки, 5% з наступного року на інвестиційні цілі та 3% на фінансування оборотного капіталу;

збільшення терміну кредитування до 10 років на інвестиційні цілі;

збільшення ліміту програми до 150 млн грн (для підприємств, що зазнали руйнувань і здійснюють діяльність на деокупованих територіях).

Для бізнесу, що створює найбільшу додану вартість (переробні підприємства (за всіма КВЕД Секції С), та за напрямом енергомодернізації передбачено:

компенсацію відсотків за програмою до рівня 5−7-9 %;

збільшення терміну кредитування до 10 років на інвестиційні цілі;

збільшення ліміту програми до 150 млн грн.

Одночасно для всіх інших випадків встановлюється ставка 13% річних на фінансування оборотних коштів, відтак, залишається ставка на рівні 5−7-9% на інвестиційні цілі.

Ухваленим рішенням уряду постанову «Про надання фінансової державної підтримки» також доповнено Порядком надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва за договорами факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги тощо).

«Впроваджуючи держпідтримку за договорами факторингу ми розширюємо можливості програми з підтримки вітчизняного виробника», — зазначила Юлія Свириденко.

Основні положення Порядку:

держпідтримка бізнесу за договорами факторингу здійснюється Фондом розвитку підприємництва в межах отриманих коштів, передбачених у державному бюджеті;

фактором може бути лише банк, що має відповідну ліцензію, і лише за договорами внутрішнього факторингу;

максимальний ліміт фінансування на контрагента та групу — до 95% суми грошової вимоги, або до 150 млн грн (з урахуванням отриманої держпідтримки за програмами кредитування та лізингу);

максимальний строк користування факторинговим фінансуванням для суб'єкта підприємництва — 360 днів;

держава компенсує підприємцю витрати на сплату базової винагороди до рівня 13% річних.

Також Порядок регламентує обмеження для банків розмірів процентної ставки, одноразової комісії та комісії за додаткові послуги, підвищеної (штрафної) винагороди за порушення суб'єктом підприємництва умови договору факторингу тощо, встановлює критерії для підприємців, що претендуватимуть на держдопомогу за договорами факторингу та вимоги до договорів факторингу.