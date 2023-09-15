Курс валют на вечір 15 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 1 копійку.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 15 вересня Закриття 15 вересня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 38,99/39,37 38,99/39,38 0/1

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,75−38,40 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,30 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,22−38,25, євро — 40,90−41,10 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.