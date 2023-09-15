До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 1 копійку.
Курс валют на вечір 15 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 15 вересня
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Закриття 15 вересня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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38,99/39,37
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38,99/39,38
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0/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,75−38,40 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,30 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,22−38,25, євро — 40,90−41,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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