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15 вересня 2023, 18:14 Читать на русском

Ціни на пальне за тиждень зросли ще на гривню за літр

Упродовж тижня, з 8 до 15 вересня, середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 93 копійки — до 54,05 грн/л. Бензин А-95+ подорожчав також на 93 копійки — до 55,56 грн/л, а дизельне пальне — на 96 копійок, до 53,67 грн/л. Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

Упродовж тижня, з 8 до 15 вересня, середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 93 копійки — до 54,05 грн/л.
Фото: pixabay.com

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Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП — до 55,99 грн/л, «п'ятірка» з покращеними показниками якості — до 57,99 грн/л. Усі види пального додали гривню також і в мережі АЗК SOCAR — А-95 і дизпальне здорожчали до 57,99 грн/л, А-95+ — до 59,99 грн/л.

На 0,98−1 грн/л підвищила ціни «Укрнафта», в мережі UPG пальне додало 50 коп./л.

На станціях решти мереж звичайна «п'ятірка» додала в ціні 0,45−2,5 грн/л. А-95+ подорожчав на 0,5−1,6 грн/л, дизпальне — на 0,5−2,5 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 8 на 15 вересня 2023 р., грн/л:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
Vlad UKR
Vlad UKR
15 вересня 2023, 18:29
#
Это еще курс не убежал к госбюджетным 42, а на АвтоРиа массовый слив Авто начался). Все поспешили избавится от кармано-сосущих коней, скоро увидим Бум АвтоРиа -Джипов на любой вкус и простой на паркингах автохлама-утила Европы с пробегами по 500 кусков с невозможностью просто продать кому либо) Польша уже вешается с автохламом, а его в Украине девать некуда, избыток с такими ценами на топливо, машин больше чем желание их купить продают просто все.
Когда то я позревал от цены 2 грнза 1л сразу поднялось на 4,50 за 1л бенз 92, а уже ценники идут на 60 ), толи еще будет…
+
0
Три літри
Три літри
15 вересня 2023, 19:36
#
Якщо сидіти по соціальний допомозі то дійсно заправити свій лендкрузер буде важко
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