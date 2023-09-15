Ціни на пальне за тиждень зросли ще на гривню за літр

Упродовж тижня, з 8 до 15 вересня, середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 93 копійки — до 54,05 грн/л. Бензин А-95+ подорожчав також на 93 копійки — до 55,56 грн/л, а дизельне пальне — на 96 копійок, до 53,67 грн/л. Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

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Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП — до 55,99 грн/л, «п'ятірка» з покращеними показниками якості — до 57,99 грн/л. Усі види пального додали гривню також і в мережі АЗК SOCAR — А-95 і дизпальне здорожчали до 57,99 грн/л, А-95+ — до 59,99 грн/л.

На 0,98−1 грн/л підвищила ціни «Укрнафта», в мережі UPG пальне додало 50 коп./л.

На станціях решти мереж звичайна «п'ятірка» додала в ціні 0,45−2,5 грн/л. А-95+ подорожчав на 0,5−1,6 грн/л, дизпальне — на 0,5−2,5 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 8 на 15 вересня 2023 р., грн/л: