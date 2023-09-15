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15 вересня 2023, 16:02 Читать на русском

У першому півріччі українці активно здійснювали перекази в межах України та отримували їх з-за кордону — НБУ

В Україну за січень-червень 2023 року з використанням систем переказу коштів (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано $1 306,0 млрд в еквіваленті. Про це свідчать дані, отримані НБУ під час здійснення оверсайту платіжної інфраструктури.

В Україну за січень-червень 2023 року з використанням систем переказу коштів (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано $1 306,0 млрд в еквіваленті.
Фото: freepik.com

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Звідки найбільше надійшло коштів

Через системи переказу коштів найбільше коштів в Україну надійшло з:

  • Італії (20,85%),
  • США (17,74%),
  • Ізраїлю (15,59%),
  • Німеччини (8,61%),
  • Ірландії (5,2%).

Середня сума

Середня сума одного транскордонного переказу в Україну становила $228.

Лідери за сумою переказів в Україну

Лідерами за сумою переказів в Україну були такі системи переказу коштів:

  • Western Union (платіжна організація — резидент США) — 48,63% усіх переказів;
  • MoneyGram (платіжна організація — резидент США) — 21,6 % усіх переказів;
  • PrivatMoney (платіжна організація — АТ КБ «Приватбанк») — 13,46% усіх переказів.

В НБУ зазначили, що всього за січень-червень 2023 року, за попередніми даними, в Україну з усього світу перераховано $5 712 млн в еквіваленті, включаючи перекази через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні (шляхом передавання грошей із рук в руки).

Внутрішньодержавні перекази

Обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через системи переказу коштів, становив 300,6 млрд грн (або $8 221 млн в еквіваленті) за січень-червень 2023 року.

Середня сума одного переказу в межах України становила 770 грн.

Лідером за сумою переказів у межах України стала система переказу коштів «NovaPay» (35% усіх внутрішньодержавних переказів).

Діяльність на території України в січні-червні цього року здійснювали 35 систем переказу коштів, з яких:

  • 26 — створені резидентами,
  • 9 — нерезидентами (п'ять систем зі США, дві — з Великобританії, по одній — із Грузії та Канади).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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