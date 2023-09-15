Споживчі настрої українців у серпні покращилися — дослідження

Індекс споживчих настроїв українців у серпні зріс на 1,3 пункта та становить 84,9. Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні».

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«У серпні спостерігається продовження тенденції на стабілізацію індексу споживчих настроїв. Ми бачимо незначне зростання індексу. Окрім цього, відбувається несуттєве зростання як індексу поточного становища, так і індексу економічних очікувань. Населення України трохи краще оцінює власне матеріальне становище та очікує позитивних змін», — зазначили аналітики.

Зокрема, Індекс поточного становища зріс і становить 56,7, що на 2,2 пункта вище за рівень цього показника у липні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

індекс поточного особистого матеріального становища склав 50, що на 1,9 пункта вище за показник у липні;

індекс доцільності великих покупок зріс на 2,4 пункта та встановився на позначці 63,3.

Водночас Індекс економічних очікувань у червні зріс на 0,7 пункта та складає 103,7. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 100,5 п., що на 4,2 п. вище за рівень цього показника у липні;

індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 1,2 п. та складає 88,2 п.;

індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 3,3 п. порівняно з минулим місяцем та складає 122,2 п.

У серпні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 3 пункти та складає 124,3. Індекс інфляційних очікувань зріс на 2,2 та становить 182,6 пункта.

Індекс девальваційних очікувань зріс на 5,1 пункта та складає 144,2.