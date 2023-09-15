SWIFT тестує міжнародні розрахунки в CBDC, CoinEx після злому обіцяє компенсацію: що нового на крипторинку

SWIFT тестує міжнародні розрахунки в CBDC із трьома центробанками

Міжнародна система транскордонних платежів SWIFT підключила центробанки трьох країн до другого етапу пілотного тестування сумісності традиційних систем із CBDC (цифрова валюта центробанків).

До учасників увійшли три центральні банки та органи грошово-кредитного регулювання, включаючи Валютне управління Гонконгу (HKMA) та Національний банк Казахстану. Вони інтегрували рішення зі своєю інфраструктурою для прямого тестування.

«Ми зосереджені на питаннях сумісності — забезпеченні того, щоб нові цифрові валюти могли безперешкодно співіснувати один з одним, а також з паперовими валютами та платіжними системами», — зазначили у SWIFT.

SWIFT також ініціювала другий етап тестування у «пісочниці», під час якого комерційні банки, центральні банки та представники інфраструктури фінансових ринків вивчають додаткові варіанти використання, включаючи тригерні платежі для цифрових торгових платформ, моделі обміну валют, механізми доставки та оплати та збереження ліквідності.

Резервний банк Австралії, Deutsche Bundesbank, HKMA, Банк Таїланду та CLS входять до розширеної групи з більш ніж 30 провідних фінустанов на другому етапі.

У першому етапі «пісочниці» взяли участь вісімнадцять центральних та комерційних банків.

CoinEx пообіцяла 100% компенсацію постраждалим користувачам

Криптовалютна біржа СoinEx пообіцяла повну компенсацію втрат користувачам, які постраждали від нещодавнього злому майданчика. Про це повідомили представники торгової платформи у коментарі ForkLog.

12 вересня аналітики PeckShield виявили «підозрілий відтік» коштів із CoinEx. Того ж дня команда біржі відреагувала на інцидент у X.

Згідно із заявою CoinEx, система контролю ризиків виявила аномальне виведення коштів із кількох адрес гарячих гаманців. Біржа пообіцяла 100% компенсацію будь-яких втрат, пов'язаних зі зломом.

Згідно із заявою CoinEx, система контролю ризиків виявила аномальне виведення коштів із кількох адрес гарячих гаманців. Біржа пообіцяла 100% компенсацію будь-яких втрат, пов'язаних зі зломом.

CoinEx повідомила, що служба безпеки криптобіржі відстежує викрадені кошти.

Binance запустила програму Anti-Scam Ninja для користувачів P2P-платформи

Криптовалютна біржа Binance зробила доступною програму Anti-Scam Ninja для всіх користувачів P2P-платформи.

Клієнти торгового майданчика зможуть повідомляти про підозрілу поведінку інших учасників ринку та отримувати ваучер на $5 за кожне підтверджене шахрайство.

Для участі необхідно через форму Binance Survey надіслати повідомлення англійською мовою про підозрілу активність на Binance P2P. Користувачеві слід вказати свій email, User ID та надати докази шахрайства.

Binance P2P розглядає повідомлення протягом 28 робочих днів.

«Три найкращі Super Ninjas з найбільшою кількістю перевірених звітів отримають додатково ваучери на 50 USDT», — заявили представники компанії.

Можливі варіанти скама на P2P:

фейковий представник служби підтримки клієнтів;

підроблені квитанції;

фейкові email/SMS;

шахрайство з паралельними ордерами (афера «Трикутник»).

Програма триватиме з 14 вересня до 13 листопада.

Третина викрадених хакерами з КНДР криптовалют здобуті за дві атаки

Станом на 14 вересня кіберзлочинці з Північної Кореї вкрали $340,4 млн, причому третину цієї суми вони отримали в результаті всього двох атак. Про це заявили аналітики Chainalysis.

За їхньою оцінкою, поточні втрати для криптоіндустрії від дій північнокорейських хакерів скоротилися на 80% — 2022 року вони викрали рекордні $1,65 млрд.

Проте динаміка атак викликає побоювання експертів. За останні 10 днів угруповання Lazarus Group зламало беттінгову платформу Stake на $40 млн і біржу CoinEx на $55 млн.

На думку аналітиків, буквально один великий злом відокремлює індустрію від того, щоб перетнути поріг вкрадених коштів у мільярд доларів у 2023 році.

Chainalysis також виявила, що з 2021 року північнокорейські хакери почали більше покладатися на деякі російські біржі та криптовалютні міксери для відмивання незаконних коштів.

У Chainalysis вважають, що посилені перевірки смарт-контрактів ускладнять хакерам життя.