Україна та Молдова продовжили «транспортний безвіз»

Україна та Молдова погодили продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень між країнами до кінця 2025 року. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Угода передбачає можливість виконувати двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів.

«Можливість безперешкодно виконувати вантажні перевезення через територію Молдови є одним з інструментів налагодження та нарощення наших експортних можливостей. Окремо також вже працюємо питання верифікації всіх автобусних маршрутів між нашими країнами та спрощення процедури їх відкриття перевізниками», — заявив віцепрем'єр-міністр із відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Попередня угода про лібералізацію вантажних перевезень була підписана в серпні 2022 року чинністю до кінця цього року та передбачена можливість продовження за згодою сторін.

Нагадаємо

Наприкінці серпня Україна погодила «транспортний безвіз» з Норвегією. Йдеться про можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів для вантажівок стандарту Євро-5 та вище. Загалом, українські перевізники мають спрощені умови вантожоперевезень до 35 країн Європи.