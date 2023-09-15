Минулої доби українські захисники ліквідували ще 470 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 271 440 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 14 вересня: 470 російських окупантів, 13 танків та 17 БПЛА
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- особового складу — близько 271440 (+470) осіб,
- танків — 4612 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 8814 (+4) од,
- артилерійських систем — 5972 (+28) од,
- РСЗВ — 774 (+5) од,
- засоби ППО — 521 (+4) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4714 (+17),
- крилаті ракети — 1455 (+0),
- кораблі/катери — 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8492 (+34) од,
- спеціальна техніка — 889 (+0).
Джерело: Мінфін
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