Тютюновий гігант British American Tobacco пішов з росії

Один із найбільших світових виробників тютюнових виробів — британська British American Tobacco (ВАТ) оголосив про завершення продажу свого бізнесу в росії та Білорусі. Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

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Що відомо

«Ми завершили продаж нашого російського та білоруського бізнесу. Продаж було здійснено відповідно до місцевого та міжнародного законодавства та після отримання всіх необхідних дозволів», — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо

British American Tobacco plc (BAT) оголосила про рішення піти з російського ринку ще у березні 2022 року.

Наразі серед найбільших тютюнових корпорацій з росії пішла тільки Imperial Brands, виробник сигарет Gauloises і Davidoff, продавши свій бізнес у цій країні за 463 мільйони фунтів стерлінгів.