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14 вересня 2023, 18:46 Читать на русском

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за сім місяців зріс у 3 рази — Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-липні 2023 року зросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до $13,88 млрд із $4,32 млрд. Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-липні 2023 року зросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до $13,88 млрд із $4,32 млрд.
Фото:depositphotos

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Що змінилося

За даними Держстату, експорт товарів з України за вказаний період порівняно з січнем-липнем 2022 року скоротився на 14,7% — до $21,8 млрд, тоді як імпорт зріс на 19,4% — до $35,67 млрд.

Держстат уточнив, що у липні 2023 року порівняно з червнем сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 11,7% — до $2,67 млрд, а імпорту — зріс на 1,7%, до $5,13 млрд.

Читайте: Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами з початку року зріс учетверо

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в липні 2023 року було негативним і становило $2,46 млрд, тоді як у попередньому місяці воно також було негативним — $2,02 млрд.

Раніше повідомлялося, що негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-червні 2023 року зросло вчетверо порівняно з аналогічним періодом 2022 року — до $11,04 млрд із $2,58 млрд.

Джерело: Мінфін
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