До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшав на 30 копійок у купівлі та 29 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 14 вересня: Євро на міжбанку подешевшало на 30 копійок
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Відкриття 14 вересня
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Закриття 14 вересня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,29/39,67
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38,99/39,38
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30/29
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,75−38,30 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,30 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,15−38,25, євро — 41,00−41,18 грн.
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Джерело: Мінфін
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