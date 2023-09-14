Курс валют на вечір 14 вересня: Євро на міжбанку подешевшало на 30 копійок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшав на 30 копійок у купівлі та 29 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 14 вересня Закриття 14 вересня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,29/39,67 38,99/39,38 30/29

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,75−38,30 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,30 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,15−38,25, євро — 41,00−41,18 грн.

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