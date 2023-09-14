Угорщина звинувачує Україну у зростанні інфляції

Підвищення Україною плати за транзит російської нафти до Угорщини спричинило зростання цін на паливо, що додало до значення інфляції 0,5% в країні. Про це на брифінгу для ЗМІ заявив керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана — Ґерґелі Гуйяш, передає Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини Знайшли винного За словами Гуйяша, «підвищення транзитного збору йде всупереч усім орієнтирам й рекомендаціям».

«Є деякі тривожні ознаки, які в основному пов'язані з вищими, ніж раніше, цінами на пальне. Основною причиною цього є те, що нам доводиться імпортувати паливо в п'ять разів дорожче трубопроводом через територію України. Підвищення транзитного тарифу суперечить усім критеріям та рекомендаціям», — заявив він.

Як зазначає Reuters, у серпні річна інфляція в Угорщині сповільнилася до 16,4% з понад 25% у першому кварталі. Але виявилася дещо вищою за очікування.

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Це вдарило по споживанню, оскільки реальна заробітна плата в Угорщині цьогоріч упала, всупереч значному підвищенню зарплат.

Водночас Угорщина, як і раніше, очікує, що інфляція впаде до однозначних цифр до кінця цього року, ймовірно, в листопаді. Просто дещо пізніше, ніж очікувалося раніше.

Нагадаємо

Європейський центральний банк (ЄЦБ) очікує, що інфляція в єврозоні наступного року залишиться вище 3%, що посилює аргументи на користь десятого поспіль підвищення процентної ставки.