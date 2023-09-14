Україна отримає грант у розмірі $1,25 млрд від США у межах проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Відповідний протокол переговорів щодо залучення гранту до держбюджету підписала заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, передає пресслужба Мінфіну.
Україна отримає від США ще один грант на $1,25 мільярда
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Куди спрямують кошти
Зазначається, що кошти спрямують на підтримку незахищених верств населення, а також тих, хто працює на забезпечення виконання функцій держави та надання освітніх і медичних послуг — державних службовців, освітян, медиків, працівників служб першого реагування.
Завдяки проєкту PEACE in Ukraine Міністерство фінансів України залучило грантів та позик на загальну суму $19,5 млрд та 1,44 млрд євро, з яких $17,97 млрд — гранти.
Джерело: Мінфін
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