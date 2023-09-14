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14 вересня 2023, 13:12 Читать на русском

Україна отримає від США ще один грант на $1,25 мільярда

Україна отримає грант у розмірі $1,25 млрд від США у межах проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Відповідний протокол переговорів щодо залучення гранту до держбюджету підписала заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, передає пресслужба Мінфіну.

Україна отримає грант у розмірі $1,25 млрд від США у межах проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).
Фото: mof.gov.ua

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Куди спрямують кошти

Зазначається, що кошти спрямують на підтримку незахищених верств населення, а також тих, хто працює на забезпечення виконання функцій держави та надання освітніх і медичних послуг — державних службовців, освітян, медиків, працівників служб першого реагування.

Завдяки проєкту PEACE in Ukraine Міністерство фінансів України залучило грантів та позик на загальну суму $19,5 млрд та 1,44 млрд євро, з яких $17,97 млрд — гранти.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
14 вересня 2023, 13:19
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В нас самі незахищені це чиновники бо скільки грошей не крадуть їм все мало не вистачає бідненьким на їжу. Воювати не йдуть бо дуже хворі на голову, а таким автомат не можна давати.
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