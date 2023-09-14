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14 вересня 2023, 11:41 Читать на русском

Ринки оцінюють дані щодо інфляції в США, а кількість банкрутств у світі на максимумах: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: depositphotos

Фондові індекси США завершили середовище різноспрямовано

S&P 500 зріс на 0,1%, високотехнологічний Nasdaq зріс на 0,3%, а індекс Dow Jones знизився на 0,2%.

На настрої Уолл-стріт вплинули свіжі дані щодо споживчої інфляції в США, які можуть позначитися на подальших діях американського регулятора щодо відсоткових ставок.

Звіт Бюро статистики праці США показав більший, ніж очікувалося, стрибок інфляції минулого місяця: ціни в країні зросли на 0,6% у місячному вирахуванні та на 3,7% у річному обчисленні. Економісти, опитані Dow Jones, очікували зростання інфляції до 3,6% у річному вираженні.

На думку експертів, останній стрибок інфляції в США був спричинений нещодавнім зростанням цін на енергоносії.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону в основному зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,5%, японський Nikkei додав 1,2%, південнокорейський Kospi подорожчав на 0,9%, сінгапурський STI збільшився на 0,5%, китайський Shanghai Composite виріс на 0,1%, а гонконгський Hang Seng знизився на 0,2%.

Азіатські фондові індекси переважно зросли в четвер, оскільки інвестори в регіоні вважають, що незначне зростання інфляції в США навряд чи призведе до підвищення процентних ставок у країні.

У серпні корпоративні дефолти досягли рекордного рівня з 2009 року.

За даними S&P Global, на кінець серпня 2023 року глобальна кількість корпоративних дефолтів підскочила до 107.

При цьому лише у серпні було зафіксовано 16 дефолтів, що є найвищим місячним показником з 2009 року, коли у світі вирувала глобальна економічна криза.

Тим часом більшість дефолтів у серпні відбулася у США та Європі, де спостерігалося помітне зростання числа корпоративних банкрутств порівняно з попереднім місяцем.

У S&P Global також зазначили, що на сектор засобів масової інформації та розваг припадає третина дефолтів у США та 25% від загальної кількості банкрутств у серпні.

JP Morgan: індекс S&P 500 переоцінено

На думку аналітиків з найбільшого американського банку, після великого ралі фондового ринку США цього року подальше зростання ринку акцій може опинитися під тиском через високі процентні ставки.

У JP Morgan також зазначили, що індекс S&P 500 переоцінений, якщо виключити фіскальне стимулювання під час та після пандемії COVID-19, а також «бульбашка» у високотехнологічному секторі США.

Ще одним зустрічним вітром для подальшого зростання індексу S&P 500 експерти називають зростаючий глобальний борг.

Джерело: Мінфін
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