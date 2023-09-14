Минулої доби українські захисники ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 270 970 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 13 вересня: 620 російських окупантів, 15 танків та 47 БПЛА
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Втрати ворога
особового складу — близько 270970 (+620) осіб,
танків — 4599 (+15) од,
бойових броньованих машин — 8810 (+18) од,
артилерійських систем — 5944 (+42) од,
РСЗВ — 769 (+3) од,
засоби ППО — 517 (+0) од,
літаків — 315 (+0) од,
гелікоптерів — 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4697 (+47),
крилаті ракети — 1455 (+0),
кораблі /катери — 20 (+1) од,
підводні човни — 1 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 8458 (+14) од,
спеціальна техніка — 889 (+5).
Джерело: Мінфін
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