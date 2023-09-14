В Україні планують підвищення «мінімалки» в наступному році. Кабмін готує основу в бюджеті

Кабінет міністрів має підготувати основу для того, щоб у наступному році підвищити мінімальну зарплату в Україні. Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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Чи варто очікувати зростання мінімалки

«Я доручив премʼєр-міністру підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні», — наголосив президент.

Підготовка бюджету

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну заявив, що уряд завершує підготовку проєкту держбюджету-2024 та подасть його в Раду до 15 вересня.

За його словами, пріоритетом № 1, як і цьогоріч, буде сектор безпеки й оборони.