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14 вересня 2023, 8:59 Читать на русском

Податкова збільшила перерахування у бюджет від акцизу

До загального фонду держбюджету України у серпні 2023 року надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 10 млрд грн. Про це повідомляє Державна податкова служба України.

До загального фонду держбюджету України у серпні 2023 року надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) у сумі 10 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Надходження до бюджету

За даними ДПС, 10 млрд грн надходжень акцизного податку становлять 120,3% показника доходів, доведеного Міністерством фінансів (додатково надійшло 1,7 млрд грн), та на 2,3 млрд грн, або на 29,5%, перевищує надходження у серпні минулого року.

Зазначається, що виконання показників доходів досягнуто за рахунок додаткових надходжень з вироблених в Україні товарів, зокрема, тютюнових виробів — на 1,6 млрд грн (139,3% доведеного завдання та +27,8% до серпня минулого року), лікеро-горілчаної продукції — на 0,4 млрд грн (211,7% доведеного показника доходів та +6,9% більше рівня минулого року.

Крім того, за рахунок перенесення на виробників та імпортерів тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, обов’язку сплати 5% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, суттєво збільшились доходи місцевих бюджетів з цього податку.

Так, у січні — серпні 2023 року середньомісячна сума сплати 5% акцизного податку виробниками та імпортерами становить 638 млн грн, що у 2,6 раза більше середньомісячних показників січня — квітня 2022 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 вересня 2023, 9:27
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Наполняем бюджет за счет алкоголиков из среднего класса и курильшиков с доходом позволяющим покупать пачку сигарет за (условно)100 гривен
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
14 вересня 2023, 10:23
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А то погано?
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