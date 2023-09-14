Чудова новина для наших співвітчизників, що зараз перебувають закордоном. ПУМБ пропонує новий та зручний сервіс — доставка карток за межі країни. Якщо ви зараз не в Україні, але маєте потребу у банківській карті, ви можете легко замовити її через мобільний застосунок ПУМБ Online.
ПУМБ доставляє картки по всьому світу
Як замовити картку від ПУМБ закордоном?
Дуже просто! Для замовлення картки необхідно лише написати у чат ПУМБ Online та вказати адресу доставки. Надійний партнер з доставки — Укрпошта, яка виконає доставку пластикової картки у будь-яку країну світу (окрім рб та рф) протягом 10−30 днів. Більше того, навіть якщо ви не є клієнтом ПУМБ, ви можете у декілька кліків зареєструватись в онлайн застосунку та замовити пластикову картку всеКАРТА у будь-який куточок планети.
Скільки це коштує?
Сплатити треба лише за послугу доставку картки, яка становить 200 грн, незалежно від відстані пересилки. Також вам не треба турбуватись про спосіб оплати доставки — необхідна сума буде автоматично списана з поточного рахунку ПУМБ під час замовлення картки.
Тож, замовляйте картку всеКАРТА від ПУМБ де б ви не знаходились, а ми потурбуємось, щоб ви отримали її у найкоротші строки. Детальну інформацію щодо тарифів та умов користування карткою ви можете подивитись на нашому сайті.
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