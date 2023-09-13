Торговельну марку збанкрутілого сервісу доставки Rocket продали за 87 тисяч гривень

За підсумками аукціону з продажу майна збанкрутілої компанії «Рокет Делівері» вдалося продати дев’ять торговельних марок компанії. Зокрема, бренд Rocket продали за 87,1 тис. грн, повідомляє Forbes .

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Хто придбав

Покупцем бренду став підприємець Андрій Костін, який є власником компаній «Курорти Закарпаття», «Андалусія Груп», «Текстиль-Еко» та ГО «МПС Рейсинг Тім»

Костін також прибав бренди «Ракета Вчасно», «Вчасно.Тепло.Ресторанно», «Ракета Ресторанно», «Ракета Тепло», «R», «Raketa», «R Pакета» та «R Raketa».

Початкова ціна продажу лоту становила 3,6 млн грн, аукціон проходив за голландською моделлю, тобто з пониженням ціни. Участь у ньому взяли двоє учасників.

Нагадаємо

23 лютого 2022 року компанія оголосила про припинення роботи у Європі для того, щоб сконцентруватися на бізнесі в Україні. Однак вже 24 лютого того ж року компанія оголосила про призупинення роботи в Україні у зв’язку із запровадженням воєнного стану, а через місяць оголосила про припинення діяльності.