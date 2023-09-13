Нацкомісія пропонує законопроєкт для розблокування коштів інвесторів Freedom Finance

Що пропонують

Комісія розробила проєкт змін до законодавства у співпраці з НБУ, Нацдепозитарієм, Розрахунковим центром та МРГ при КМУ.

«Негайне анулювання ліцензії, про яке так гучно закликали Комісію, не вирішить проблему, а лише погіршить. Оскільки професійний учасник перестане звітувати перед регулятором і держава втратить контроль над ситуацією в цілому», — запевнили у комісії.

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При цьому там наголосили, що законопроєкт не змінює порядок застосування санкцій до юридичної особи та не впливає на державну санкційну політику.

Нагадаємо

9 листопада 2022 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) призупинила дію ліцензій ТОВ «Фрідом Фінанс Україна».