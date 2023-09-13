НКЦПФР підготувала законопроєкт, покликаний розв'язати ситуацію довкола компанії Фрідом Фінанс. Документ вносить зміни до трьох законів — про санкції, про депозитарну систему та про ринки капіталу, комісія вже відправила його на розгляд народним депутатам. Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
Нацкомісія пропонує законопроєкт для розблокування коштів інвесторів Freedom Finance
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Що пропонують
Комісія розробила проєкт змін до законодавства у співпраці з НБУ, Нацдепозитарієм, Розрахунковим центром та МРГ при КМУ.
«Негайне анулювання ліцензії, про яке так гучно закликали Комісію, не вирішить проблему, а лише погіршить. Оскільки професійний учасник перестане звітувати перед регулятором і держава втратить контроль над ситуацією в цілому», — запевнили у комісії.
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При цьому там наголосили, що законопроєкт не змінює порядок застосування санкцій до юридичної особи та не впливає на державну санкційну політику.
Нагадаємо
9 листопада 2022 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) призупинила дію ліцензій ТОВ «Фрідом Фінанс Україна».
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